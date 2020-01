PUBBLIREDAZIONALE – Una mattinata all’insegna dell’aroma e del gusto, insieme all’italoamericano Mauro Orlandi e al suo pluripremiato Caffè. Per info 3292637190

Sabato 25 gennaio dalle ore 9.30 alle 12 si tiene la “Coffee Experience”. L’associazione Sommelier Aspi Piceno visita l’opificio del caffè Orlandi Passion in via del Terziario 6 a Centobuchi.

Un viaggio alla scoperta del caffè, parlando delle sue origini insieme al pluripremiato torrefattore italoamericano Mauro Orlandi: la scelta delle miscele, la torrefazione, come si prepara al meglio e la degustazione.

Costo soci Aspi 10 euro, prezzo normale 15 euro.

Obbligatoria la prenotazione.

Per info 3292637190

