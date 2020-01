SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se i rossoblù del calcio il 19 gennaio hanno, purtroppo, perso contro la Vis Pesaro al Riviera delle Palme, per fortuna a quelli della pallacanestro è andata diversamente.

La Samb Basket centra la terza vittoria di fila in questo 2020 e la settima nelle ultime nove partite di serie C Gold, battendo 81-70 la Robur Osimo dopo una prestazione sontuosa.

Ottimo inizio per i rossoblù al PalaSpeca, che chiudono avanti 28-17 il primo periodo prima di andare sul 44-29 all’intervallo lungo. I rimbalzi di Volpe e Roncarolo, uniti alla grandi giocate della coppia lituana Stonkus-Tarolis (top scorers rispettivamente con 20 e 26 punti) e in generale di tutto il roaster, fanno la differenza e la Samb regge bene anche negli ultimi due periodi.

Alla fine il punteggio dice 81-70 per i ragazzi di coach Daniele Aniello, che hanno anche potuto contare sul rientro del playmaker Riccardo Rombi, out per infortunio nella prima parte di stagione.

Ecco il tabellino del match:

Sambenedettese: Ortenzi 11, Stonkus 20, Tarolis 26, Volpe 8, Quinzi 7, Pedicone, Roncarolo 3, Janssens 2, Acciarri ne, Rombi, Di Eusanio 4. All. Aniello

Osimo: Bugionovo 20, Giachi 4, Luini, Dubois 15, Pierucci 5, Loretani 7, Carbonetti ne, Breccia, Cardellini 9, David ne, Sciutto 10, Giacchè ne.. All. Castracani

Parziali: 28-17, 16-12, 21-14, 16-17.

Progressivi: 28-17, 44-29, 65-43, 81-70.

Usciti per 5 falli: Giachi (Osimo)

Arbitri: Uncini e Piancatelli

