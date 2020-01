SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sconfitta con la Vis si fa sentire per il morale, la classifica e anche qualche acciacco. I rossoblu si sono allenati nel pomeriggio di domenica per preparare la sfida di mercoledì sera (calcio d’inizio ore 20.45) quando al Riviera arriverà il Fano per il recupero della prima giornata del girone di ritorno. I calciatori impiegati nella partita di ieri hanno sostenuto un percorso aerobico e una seduta di scarico a secco, mentre gli altri sono stati impegnati in esercitazioni di potenza aerobica con la palla per terminare con una partitella a ranghi ridotti.

INFERMERIA Marco Frediani, dopo uno scontro di gioco nella gara di ieri, ha riportato una ferita lacero-contusa sulla fronte che è stata suturata in ospedale con 4 punti. Il calciatore si è allenato regolarmente. Non si sono invece allenati Luca Gelonese e Davide Di Pasquale, entrambi affaticati, e capitan Rapisarda tenuto anche lui a riposo precauzionale per via di una contusione rimediata nella gara con la Vis Pesaro. Lavoro differenziato per il portiere Antonio Santurro (frattura al terzo metacarpo della mano destra) e per Andrea Gemignani alle prese con un’elongazione del retto femorale.

Si ricorda che, visto il turno infrasettimanale di mercoledì 22 gennaio, le sedute di lunedì 20 e martedì 21 gennaio si terranno a porte chiuse.

