Papa Francesco ha più volte rivolto un plauso ai marinai sambenedettesi per la salvaguardia del mare. Il Vescovo Carlo Bresciani: “Rapporto profondo”

ROMA – Giornata indimenticabile per la marineria della nostra Riviera.

I pescatori di San Benedetto sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Francesco, accompagnati dal Vescovo Carlo Bresciani e dal sindaco Pasqualino Piunti.

Qui il nostro precedente articolo

“Ventiquattro tonnellate di rifiuti, di cui più della metà in plastica, sono state recuperate dal mare Adriatico per essere smaltite in maniera idonea. È questo il bilancio provvisorio, aggiornato a oggi, dell’iniziativa ‘A pesca di plastica’ che ha coinvolto negli ultimi mesi l’intera flotta a strascico di San Benedetto del Tronto”: ne ha parlato, appunto, al Pontefice il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, monsignor Carlo Bresciani.

Un gesto concreto con il quale i pescatori della cittadina marchigiana aderiscono al progetto europeo Clean Sea Life e provano a mettere in pratica quanto suggerito dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco sulla cura della casa comune.

Il Vescovo all’Osservatorio Romano ha sottolineato “quanto sia profondo il rapporto tra i marinai di San Benedetto e il mare. Lo considerano – ha detto – un vero dono di Dio, anche perché è un mare generoso che offre pesce molto buono. E per questo si prendono cura anche della sua salvaguardia”.

