Per i biancorossi parla anche l’autore del gol De Feo: “Felice, non giocavo da otto mesi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Simone Pavan, mister della Vis, commenta la vittoria dei suoi: “Noi ci crediamo sempre, non sono sorpreso dal risultato, non più di tanto. Oggi la Samb ha avuto il possesso della palla ma noi siamo stati bravi ad interpretarla. La Samb è una delle squadre che mi piace di più ed è devastante quando attacca gli spazi, abbiamo provato ad arginare questa caratteristica”.

Gianmarco De Feo, autore del gol biancorosso, invece commenta così: “Siamo molto contenti perché siamo venuti qui a sacrificarci, a chiuderci e non li abbiamo perdonati nell’unica occasione che ci hanno consentito. Molto felice per il gol, non giocavo da 8 mesi”.

