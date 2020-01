Il nostro commento prima della partita. Spettatori presenti 3.200

Gepostet von Riviera Oggi am Samstag, 18. Januar 2020

SAMB: Massolo, Biondi, Trillò, Gelonese, Volpicelli, Rapisarda, Frediani, Orlando, Di Pasquale, Grandolfo, Angiulli. A disposizione: Fusco, Vento, Di Massimo, Bove, Piredda, Carillo, Rocchi, Garofalo, Rango, Malandruccolo, Rea. Allenatore Montero.

VIS PESARO: Puggioni, Paoli, Lazzari, Lelj, Tessitore, Gennari, Ejjaki, Farabegoli, Marcheggiani, De Feo, Nava. A disposizione: Bianchini, Campeol, Gabbani, Romei, Gomes, Di Nardo, Misin, Adorni, Tascini, Malek. Allenatore Simone Pavan.

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate..

Assistenti: Abagnale di Parma e Regattieri di Finale Emilia.

NOTE: Prato un po’ secco nonostante la leggerissima pioggia caduta poco prima della partita. Presenti circa 100 tifosi da Pesaro.

PRIMO TEMPO

1′ Subito Samb all’attacco, traversone dalla sinistra di Orlando, Volpicelli va sulla palla e impatta di testa da buona posizione ma non dà forza alla palla, Puggioni controlla.

Qui i tifosi vissini

4′ Frediani dopo uno scambio rapido trova spazio verso il centro area e ha modo per caricare il tiro, ma contrastato da un avversario anticipa la battuta e la palla termina alta.

8′ Doppio contropiede della Samb avviato da Volpicelli, sul secondo Orlando mette in mezzo con un traversone molto teso che Puggioni respinge in angolo sul primo palo.

17′ Dopo un periodo di controllo la Samb ha nuovamente accelerato, prima con un assist di Volpicelli particolarmente attivo, poi con un tiro dalla distanza sempre di Volpicelli ma molto alto.

24′ Prima conclusione della Vis Pesaro: palla a Lazzari che dal limite tenta un sinistro rasoterra, Massolo blocca in due tempi.

28′ Ancora Samb brava a prendere palla a centrocampo e rilanciare ma Orlando, anziché appoggiare sulla sinistra per Frediani pronto ad entrare in area tutto solo, calcia di sinistro da 20 metri, senza esito. Grave errore.

30′ Bella percussione in Trillò sulla sinistra, palla al centro, Puggioni in tuffo anticipa tutti. Ora la Samb è in forte pressione. Angolo conquistato da Volpicelli che va a calciare. Oggi però il piedino magico sembra non funzionare dal corner.

32′ Ancora un angolo.

34′ Tessiore interviene duro su Volpicelli a metà campo, ammonito.

37′ Ancora un corner conquistato e calciato da Volpicelli. Libera la difesa vissina con qualche difficoltà, Angiulli poi prova il tiro dalla distanza bloccato con un fallo di mano, punizione da 30 metri sulla quale potrebbe andare ancora Volpicelli. Tiro sbilenco di Volpicelli che sta giocando molto bene ma non è il solito sui calci da fermo.

38′ Ammonito Marcheggiani per un intervento irregolare su Orlando. Punizione calciata da Frediani, palla in angolo, e ancora Frediani alla battuta al posto del solito Volpicelli. Ma l’arbitro ferma il gioco nonostante il colpo di testa di Trillò e ammonisce Biondi per un comportamento a suo avviso scorretto.

42′ Ammonito anche De Feo per simulazione.

1 minuto di recupero.

COMMENTO PRIMO TEMPO Una Samb dominatrice nel possesso palla e con baricentro molto alto non è riuscita però a scalfire la difesa vissina che ha sofferto poco anche a causa di qualche imprecisione in fase di conclusione ultimo passaggio da parte dei rossoblu. Grandolfo purtroppo è parso estraneo alla manovra rossoblu e il suo rendimento si è fatto sentire a centro area dove sono piovuti numerosi cross non ben sfruttati. Per il resto centrocampo e difesa hanno ben retto i velleitari, fin qui, tentativi di proporsi degli avanti pesaresi, soltanto una volta al tiro e dalla distanza, senza patemi per Massolo.

Le tante assenze (squalificati Miceli e Cernigoi, infortunati Gemignani e il portiere Santurro) non consentono a Montero di rischiare da subito le sostituzioni ma è certo che in panchina scalpita Di Massimo, ma se ad inizio ripresa Grandolfo non mostrerà segnali di miglioramento e incisività potrebbe essere lui a farne le spese considerando che Volpicelli, Orlando e Frediani, pur senza eccessivi picchi, stanno però disputando una partita sufficiente.

SECONDO TEMPO

1′ Inizia a testa bassa la Samb, Rapisarda avanza e appoggia a Volpicelli, mancino avvelenato sul quale Grandolfo devia debolmente di testa, non arrivano poi Frediani e Orlando.



4′ Palla in mezzo, Grandolfo blocca col corpo, Frediani prova il tiro di destro a girare, palla alta.

5′ Volpicelli mette ancora in mezzo, palla tesa, la Vis si difende in angolo. Sull’angolo testa di Biondi ma palla innocua per Puggioni,

10′ La Samb sta accelerando e anche Grandolfo sembra meno indurito rispetto al primo tempo: palla a Frediani, ancora un angolo. Batte Frediani, doppia mischia in area vissina, poi c’è una segnalazione di off side

12′ Decimo angolo per la Samb, va Frediani che Volpicelli oggi non riesce ad indovinarne una.

13′ Nella Vis Misin entra al posto di Lazzari, nella Samb Di Massimo per Grandolfo. Volpicelli va centrale, Di Massimo a sinistra, Orlando a destra.

17′ Funziona l’asse Orlando-Rapisarda che duettano sulla destra poi Orlando va al cross col sinistro, perfetta l’incornata a centro area di Frediani non ostacolato ma la conclusione è centrale. Frediani si scontra con un difensore vissino, necessarie le cure dei medici.

20′ Frediani rientra, con una bendatura in testa

21′ Ejjaki ferma da dietro Trillò lanciato verso l’area, ammonito.

22′ Calcia Di Massimo a girare sopra la barriera, palla fuori di un metro.

24′ Da qualche minuto la Vis ha allentato la pressione rossoblu e si gioca in maniera frammentata a centrocampo.

24′ Di Nardo entra al posto di Marcheggiani.

24′ Intanto anche Montero si è scaldato: si è tolto casacca e giubbino ed ora è rimasto in felpa “Samb 1923”

26′ Di Pasquale interviene a gamba tesa, ammonito. Ammonito anche mister Pavan.

32′ Angolo per la Samb, numero 11. Sospinge il pubblico. Frediani alla battuta.

33′ Contropiede fulminante Vis, De Feo scatta al limite del fuorigioco quasi da centrocampo, salta Massolo e deposita in rete. 0-1

35′ Fallo di Di Pasquale, seconda ammonizione, espulso.

37′ Esce De Feo, entra Malec.

38′ Piredda per Gelonese.

39′ Volpicelli si libera al tiro dalla distanza, palla attutita da un difensore, Puggioni senza problemi para a terra.

40′ Scambio Di Massimo-Orlando per due volte la difesa vissina si salva.

43′ Di Massimo salito in cattedra negli ultimi minuti scambia con Volpicelli ma viene atterrato al limite dell’area. Punizione.

Batte Volpicelli sulla bandiera, recupera Orlando, dietro per Angiulli, prova il sinistro fuori misura.

4 minuti di recupero.

46′ Contropiede Vis, spreca tutto.

48′ ammonito Lelj per perdita di tempo.

49′ Angolo per la Vis. finisce qui.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.