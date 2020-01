Una maratona nella giornata di martedì 22 e mercoledì 23 gennaio dove è possibile riassaporare la maestosità dei suoi film così come sono nati, al Cinema

CUPRA MARITTIMA – Per 2 giorni, 5 capolavori di Federico Fellini tornano sul grande schermo del Cinema Margherita di Cupra Marittima restaurati grazie alla collaborazione della Cineteca di Bologna.



E’ l’anno di Fellini. Al centenario della nascita di questo cineasta grandissimo e unico, in un battibaleno approdato al mondo, per sempre consegnato all’olimpo della storia del cinema. Questo anniversario ha coinvolto molte città italiane e quindi anche noi del Margherita vogliamo dare il nostro omaggio al grande maestro. Sarà possibile vederli quindi in questa maratona di 2 giorni con dei prezzi speciali.

Martedì alle 20,40 per il film ‘8e1/2’, il regista Marco Chiarini, introdurrà e commenterà il film e parlerà della poetica di questo grande artista.

Programma:

FELLINI 100

Maratona 5 capolavori di Federico Fellini in edizione restaurata per celebrare i 100 anni dalla nascita

martedì 21 gennaio

ore 17 I VITELLONI (1953, 104 minuti)

ore 18,30 AMARCORD (1974, 127 minuti)

ore 20,40 8 E 1/2 di Federico Fellini (ITA 1963,138′)

Introdurrà e commenterà il film Marco Chiarini regista, e docente di cinema.

mercoledì 22 gennaio

ore 19 LO SCEICCO BIANCO (1952, 85 minuti)

ore 20,40 LA DOLCE VITA (1960, 180 minuti)

ingressi maratona Fellini 100: 1 film 6,50 euro, 2 film 10 euro, 3 film 13 euro, 4 film 16 euro, 5 film 16 euro.

In collaborazione con la Cineteca di Bologna.

