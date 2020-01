SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si parlerà di ambiente e tutela del territorio in Riviera.

Martedì 21 gennaio, alle ore 9.30, presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto, si terrà la conferenza stampa di chiusura della seconda edizione di “We Test” (Water Test), il progetto di educazione ambientale sullo stato dei bacini fluviali del territorio realizzato da Legambiente e dai C.E.A. del territorio provinciale grazie al prezioso contributo della Provincia di Ascoli Piceno e con la collaborazione degli studenti degli istituti scolastici del territorio.

Nel corso della conferenza, saranno proprio gli alunni coinvolti dal progetto a presentare i risultati del monitoraggio dei corsi d’acqua del piceno selezionati durante il percorso didattico e ad illustrare le criticità riscontrate. Un grande lavoro svolto in rete per maturare nei più giovani la consapevolezza scientifica e la possibilità di essere cittadini scienziati e protagonisti della qualità ambientale del nostro territorio.

Il progetto We Test è nato con lo scopo non solo di fornire un quadro generale dei bacini fluviali, della ricchezza di specie ittiche degli ecosistemi acquatici e dei principali fattori di disturbo, ma anche di sottolineare l’importanza dell’utilizzo, nella gestione del territorio, di strumenti come il contratto fiume e l’educazione ambientale per stimolare nelle comunità la consapevolezza dell’importanza di conservare la biodiversità dei nostri ambienti fluviali.

