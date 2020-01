MONTEFIORE DELL’ASO – Il Csi Montefiore vince con un netto 6-1 il replay del match contro la Polisportiva Gagliarda, attuale capolista del campionato e giocata al palazzetto dello sport di Martinsicuro. Gara ordinata dal Comitato provinciale per errore tecnico dell’arbitro. Dopo il successo per 4-3 del primo incontro è arrivata una vittoria ancor più netta nel punteggio.

Soddisfatto per il risultato l’allenatore Massimo Federici che ha preparato, con estrema cura e attenzione, quella di fatto rappresentava l’ultima partita del girone di andata: “Il risultato positivo amplifica lo stato d’animo dei giocatori, sono contento di questa prestazione dei ragazzi”.

Entusiasta anche il Vice Presidente nonché giocatore Alessandro Larovere, che è entrato a pochi minuti dalla fine: ” La vittoria è molto importante, è stata una giornata fantastica per me. Era una partita speciale, abbiamo difeso molto bene. Possiamo fare meglio offensivamente e possiamo dire di essere in una grande forma fisica”.

Questo risultato rappresenta anche un regalo di compleanno per la dirigente Lara Facchini.

