GROTTAMMARE – Prorogato fino al 30 giugno 2020 il servizio di Informagiovani. La cooperativa EOS di San Benedetto del Tronto, affidataria della gestione fino al 31 dicembre scorso, ha accolto la proposta di proseguire le attività del servizio, nelle stesse modalità e condizioni, fino all’espletamento degli atti necessari all’individuazione del nuovo soggetto affidatario.

Si tratta, infatti, di una proroga tecnica, necessaria per dare continuità al servizio di Informagiovani presente al piano terra del palazzo municipale, in attesa dell’apertura di un nuovo bando di gara selezionerà il prossimo gestore, in base al principio della rotazione.

L’Informagiovani è un’attività al pubblico gestita in rete tra i Comuni di Grottammare e Cupra Marittima. La proroga prevede 369 ore totali di servizio (da effettuarsi nello specifico per 345 ore nella sede di Grottammare e 24 ore nella sede di Cupra Marittima), per una somma complessiva impegnata in bilancio di 7.966,83 euro, Iva compresa.

Per quanto riguarda Grottammare, il servizio ha sede all’interno dello Sportello del Terzo settore, al piano terra del municipio, nei seguenti giorni e orari: lunedì ore 11-13, martedì ore 15-19, mercoledì ore 16-19, giovedì ore 11-13, venerdì ore 16-19; telefono: 0735 739275 – 0735 735424.

Le aree tematiche nelle quali opera il servizio sono il lavoro, la scuola, il turismo, il tempo libero e la vita sociale nel rispetto del Decalogo degli Informagiovani.

All’interno di esse vengono svolte attività particolari: il bilancio di competenze, partecipazione a eventi di orientamento allo studio e al lavoro, oltre alle consuete attività previste nell’ambito di un Informagiovani (erogazione dell’informazione di primo e secondo livello, front office, consulenza su lavoro e studio e altri argomenti che vengono richiesti dall’utenza, elaborazione e redazione di curricula, domande di lavoro scritte e telematiche, banca dati degli utenti).

L’affidamento prevede anche la gestione della pagina Facebook “Informagiovani in rete-Comuni di Grottammare e Cupra Marittima”.

