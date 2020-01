SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ultimo weekend è stato meraviglioso per i colori rossoblu, con la Samb Calcio e i ragazzi di coach Daniele Aniello che contemporaneamente hanno compiuto due grande imprese in trasferta contro Triestina e Pisaurum.

Adesso, invece, ci si prepara per un sabato di fuoco a San Benedetto. Alle ore 15 la banda Paolo Montero sfiderà la Vis Pesaro al Riviera delle Palme per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C (girone B), mentre a seguire Roncarolo e compagni affronteranno Robur Osimo al PalaSpeca (palla a due in programma alle ore 18.30) per scalare ancora la classifica in Serie C Gold.

La Samb Basket per l’occasione ha organizzato una bellissima iniziativa, con ingresso omaggio al Palazzetto per tutti gli spettatori di Sambenedettese-Vis Pesaro (abbonati e possessori di biglietto).

Tra la fine del match di calcio e l’inizio della sfida di pallacanestro, inoltre, sarà offerto un rinfresco a tutti quei cuori rossoblù che vorranno vivere un pomeriggio completo di sport. Sosteniamo i colori della nostra città, ci vediamo sabato con un grido comune: Forza Samb!

