SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’arbitro Claudio Panettella, nato a Bari appartenente alla sezione di Gallarate, è stato designato a dirigere Samb-Vis Pesaro, partita in programma al “Riviera delle Palme” sabato 18 gennaio alle ore 15:00.

Il fischietto lombardo sarà aiutato dagli assistenti Massimo Abagnale della sezione di Parma e Mattia Regattieridella sezione di Finale Emilia. Per la terna nessun precedente contro la Samb e Panettella, al secondo anno nella Can C, in questa stagione appena 5 gare dirette in Serie C.

