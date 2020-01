Dopo la crisi post-sisma del 2016 e il -9,5% del 2018, la Perla dell’Adriatico reagisce alla grande e segna il secondo miglior risultato degli anni 2000, con quasi 300 mila presenze. A far da traino gli hotel

GROTTAMMARE – Dopo il capitombolo del 2018, quando le presenze turistiche a Grottammare sono scese del 9,5% rispetto all’anno precedente, il 2019 fa segnare invece nella Perla dell’Adriatico un vero e proprio rimbalzo, che compensa la discesa del 2018 e reimmette Grottammare nella tendenza precedente al terremoto del 2016, almeno in ambito turistico.

Complessivamente le presenze sono aumentare del 14,82%, sfiorando le 300 mila unità. In particolar modo è il settore alberghiero a far da traino, realizzando un aumento del 17,46%, mentre gli Esercizi Complementari (ad esempio residence, camping, b&b) sono cresciuti del 4,7%.

L’aumento delle presenze è superiore a quello degli arrivi, il che significa che si è registrato un aumento dei giorni di pernottamento, passati ad una media di 4,82 (4,58 invece la permanenza media negli alberghi).

Il risultato del 2019 fa registrare complessivamente la seconda migliore performance degli anni Duemila per Grottammare: soltanto nel 2015, ovvero in epoca pre-sisma, fu superato il numero di 300 mila presenze. Dunque lo choc degli eventi del 2016 a Grottammare sembra superato. Da rilevare come il numero di arrivi sia invece superiore a tutte i dati precedenti.

Per quanto riguarda le presenze degli stranieri, complessivamente queste raggiungono il 12,25% del totale.

Di seguito il nostro articolo dell’anno scorso dove si può fare anche il confronto con il 2017.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.