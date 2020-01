Indaga la Polizia. Un 40enne è finito all’ospedale per le ferite riportate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro brutto episodio scuote il centro di San Benedetto.

Nella tarda serata del 14 gennaio una lite tra due uomini nei pressi della Rotonda Giorgini è finita male. Dopo una discussione accesa, uno dei due ha colpito l’altro alla testa con una bottiglia di vetro.

Un 40enne, di origine nordafricana, è stato costretto alle cure del Pronto Soccorso sambenedettese per le ferite riportate. Per fortuna non ha riportato ulteriori conseguenze gravi.

Sulla vicenda indaga la Polizia. Dal Commissariato accertamenti in corso per risalire al responsabile.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.