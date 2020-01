SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità per l’Arma in Riviera.

Giuseppe Palatucci succede al collega carabiniere Antonio Masciarelli, trasferitosi di recente, al Comando del Nor della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto.

Il neo arrivato, 54 anni, d’origini partenopee, laureato in Scienze Politiche, è giunto nell’ambito incarico dopo molte esperienze nell’Arma con ben 24 anni di Comando Stazione nel reatino dove si è distinto negli ultimi anni come referente per i carabinieri presso il C.O.I. di Amatrice per la gestione dell’emergenza sisma 2016.

L’Ufficiale, ricevuto oggi 15 gennaio dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ciro Niglio che, oltre a formulargli gli auguri di benvenuto ci ha tenuto ad evidenziare che il suo arrivo “contribuirà a rinforzare un importante ed efficiente Reparto in un contesto operativo delicato come San Benedetto del Tronto”.

Il neo Comandante del Nor si è poi presentato per un saluto dal Prefetto e dal Procuratore di Ascoli Piceno.

