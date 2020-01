CINEMA TEATRO CONCORDIA

HAMMAMET

GIO 16 ore 19:15-21:30

VEN 17 ore 19:15-21:30

SAB 18 ore 19:15-21:30

DOM 19 ore 17:00-19:15-21:30

LUN 20 19:15-21:30

TOLO TOLO

SAB 18 ore 17:15

DOM 19 ore 15:15

INFO SU HAMMAMET

Regista: Gianni Amelio

Genere: Biografico, Drammatico

Anno: 2020

Paese: Italia

Durata: 126 min

Data di uscita: 9 gennaio 2020

Distribuzione: 01 Distribution

TRAMA

Hammamet, film diretto da Gianni Amelio, è incentrato sulla figura di Bettino Craxi (Pierfrancesco Favino), come politico e come uomo e racconta un capitolo critico della storia d’Italia. A distanza di 20 anni dalla morte di uno degli uomini politici più importanti della Repubblica Italiana, Amelio riporta a galla il nome di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i giornali e oggi occultato silenziosamente sotto strati e strati di sabbia. Bertino Craxi, un nome che molti non vogliono ricordare, che intimorisce altri e che altri ancora vorrebbero cancellare, forse per sempre. Il film, basato su testimonianze reali, è un thriller fondato su tre tappe. Il re caduto: il primo socialista con l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, indagato poi nell’inchiesta Mani pulite. La figlia che lotta per lui: Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, volta a tutelare l’immagine del padre. Infine, l’ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo da dentro.

PREZZI

6,50 intero

5,00 ridotti

Perduti si intende sotto i 12 e sopra i 65 anni

