GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

L’economista Stefano Zamagni è il prossimo protagonista delle Giornate della partecipazione. L’incontro, in programma domenica prossima, 19 gennaio, in Comune a Grottammare, prende il titolo dall’ultimo saggio “Responsabili, come civilizzare il mercato”, in cui Zamagni – docente di Economia politica all’Università di Bologna e alla Johns Hopkins University – affronta il significato di «essere responsabili» oggi. L’appuntamento è fissato alle ore 17, nella Sala Kursaal.

“Se è relativamente facile rispondere quando è questione di comportamenti dei singoli – si legge in un estratto dell’opera – , le difficoltà sorgono quando entrano in gioco azioni che riguardano la collettività. Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze crescenti, della disoccupazione, della povertà, dei disastri climatici? E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social network, dove le smart machine potranno «pensare» e decidere? Nel mondo iperconnesso e globalizzato ogni azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure immaginate. Essere responsabili allora non è solo non fare il male – è questa la responsabilità come imputabilità – ma è agire per il bene e, nel mercato, adottare comportamenti che affermino la responsabilità come prendersi cura”.

L’iniziativa è un appuntamento previsto nella rassegna “Incontri” delle Giornate della Partecipazione 2019, curata dall’associazione “I luoghi della scrittura”. Ingresso libero.

