GROTTAMMARE – Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento.

Così è andata il 12 gennaio, una giornata ricca di belle emozioni per i piccoli atleti propaganda della Delphinia Team Piceno.

I piccoli, impegnati nel quarto meeting Sgt Propacup svoltosi nella piscina di Sambuceto, in provincia di Chieti, sostenuti e incoraggiati dai loro rispettivi allenatori Francesca Mostardi, Maria Grazia Gheser e Raffaele Camaioni, sono stati messi nelle condizioni di vivere questa mattinata di gare al meglio. I 28 piccoli atleti, nessuno escluso, hanno disputato con impegno e grinta ogni loro gara.

Con sorriso e allegria hanno vinto paure e timori realizzando un meraviglioso bottino di 18 medaglie che ha portato il team a conquistare la coppa per il sesto posto nella classifica a squadre.

Grande soddisfazione per gli allenatori che li seguono con impegno nella loro crescita motoria e psicofisica in ogni sessione di allenamento. “La conferma – fanno sapere – che il lavoro che si sta svolgendo è nella giusta direzione. Continuiamo così. Never Give Up”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.