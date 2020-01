SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per i rossoblu che si sono ritrovati in mattinata al Ciarrocchi per iniziare a preparare la sfida casalinga di sabato prossimo, quando al Riviera arriverà la Vis Pesaro (calcio di inizio ore 15).

Assente mister Montero alle prese con un attacco influenzale, seduta condotta quindi dal vice allenatore, Gianluca Dottori, coadiuvato dai preparatori atletici, Santiago Ferro e Simone Fugalli. Squadra divisa in due gruppi per sostenere delle specifiche esercitazioni aeorobiche, con palla e senza, fa sapere la società rossoblu.

Prima della partitella finale, i calciatori non impiegati a Trieste hanno sostenuto un lavoro integrativo di compensazione atletica.

A riposo precauzionale capitan Rapisarda, uscito malconcio dalla gara di sabato per via di un colpo ricevuto alla caviglia in avvio di gara. Ha lavorato a parte, invece, Cernigoi alle prese con un leggero affaticamento.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.