VIDEO Ci saranno anche Frate Mago, Raffaele Corti e la Grottammarese dell’Anno Tiziana Maffei che riceverà un quadro da Gianni Ottaviani, suo predecessore. Omaggio anche alla piccola Sofia Cicconi, nata in casa nel 2019 a Grottammare

GROTTAMMARE – Tutto pronto in Riviera per un evento divenuto ormai un classico.

Il 18 gennaio, alle 21.15 al Teatro delle Energie, si svolgerà a Grottammare “Una Rotonda sul Mare”, storico spettacolo di varietà in scena con successo dal 1992 e giunto all’edizione numero 29.

Ospite d’onore, sul palco del Teatro delle Energie, la nota cantante piacentina Fiordaliso. Dal 2000 la serata è ulteriormente impreziosita dalla consegna del premio “Grottamarese dell’Anno”.

Rassegna a cura dell’associazione Lido degli Aranci in collaborazione con il Comune. Oggi, 13 gennaio, conferenza stampa in municipio per la presentazione dello show.

Tagliandi disponibili, a 10 euro, presso la Merceria “Il Cigno” di Grottammare: info line 3475406630.

Enrico Piergallini dichiara: “Anche quest’anno la rosa era molto ampia. Una città fertile di candidati in varie discipline. Alla fine all’unanimità è stata scelta Tiziana Maffei, nominata lo scorso anno Direttrice della Reggia di Caserta. E’ lei la Grottammarese dell’Anno 2019 e sarà presente alla cerimonia che si svolgerà il 18 gennaio al Teatro delle Energie”.

Tullio Luciani aggiunge: “Sarà premiato anche colei che è nata nel 2019 in casa a Grottammare per premiare l’orgoglio di appartenere alla città, Sofia Cicconi. La sua famiglia riceverà un omaggio, un quadro fatto da Rosina Bruni. Ad “Una Rotonda sul Mare’, fra i tanti ospiti, ci sarà anche Frate Mago che è stato ricevuto lo scorso anno anche da Papa Francesco per il suo talento. E’ stato quasi un’ora con il Pontefice, pensate che Putin e Trump hanno avuto soltanto poco meno di una mezz’ora. Ma ci sarà anche Raffaello Corti, un ragazzo molto talentuoso che farà sicuramente molto strada”.

Giuseppe Cameli prosegue: “Abbiamo inoltre l’onore di ospitare una grande e celebre cantante come Fiordaliso, protagonista anche in televisione di recente. La serata verrà condotta da Angelo Carestia, una garanzia del nostro territorio. Serata ricca di emozioni, parte del ricavato andrà in beneficenza all’Ail Alessandro Ciarrocchi di Ascoli Piceno”.

Walter Assenti afferma: “Un ringraziamento va anche a Nduccio, famoso comico abruzzese, per essere riusciti a portare a Grottammare la cantante Fiordaliso. Ci ha dato degli agganci per arrivare a lei e siamo molto contenti e onorati di ciò. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla serata”.

Tiziana Maffei riceverà in dono un quadro fatto da Gianni Ottaviani, Grottammarese dell’Anno 2018, una sorta di passaggio di consegne.

