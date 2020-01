WHATSAPP 3289519554 MANDA I TUOI MESSAGGI In studio la World Sporting Academy, il “Comitato Salviamo il Ballarin”, “Quelli che il Ballarin”, intervista al direttore sportivo Pietro Fusco sugli aggiornamenti di calciomercato e sulla squadra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone come sempre lunedì alle ore 18.45, in diretta su Riviera Oggi dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva), per il nostro approfondimento sulla Samb Calcio e sullo sport piceno.

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ricco il parterre dei nostri ospiti: oltre ai giornalisti Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi, dalla scalpitante panchina, spazio alle slide tattiche e sull’arbitraggio di Triestina-Samb 1-2 e alla temuta lavagna del tattico Walter Del Gatto. Sarà anche trasmessa una intervista telefonica al direttore sportivo della Samb Pietro Fusco per gli aggiornamenti sul calcio mercato.

Ben tre le finestre della trasmissione:

– per gli altri sport Jean Carlo Mattoni, allenatore della World Sporting Academy con le ginnaste Maria Vittoria Cocciolo e Jessica Mattoni.

– per i progetti sul Ballarin, Fabrizio Marcozzi portavoce del Comitato Salviamo il Ballarin, la storia e il diritto allo Sport.

– sempre sul Ballarin, saranno presenti il pittore Giancarlo Orrù e il grafico Francesco Del Zompo in rappresentanza di “Messico e Nuvole” per il progetto “Quelli che il Ballarin”.

Focus ovviamente su Carpi-Samb con riflessioni, interviste, punti di vista. Ci occuperemo anche delle vicende societarie e della questione stadio Riviera delle Palme.

Conduce Pier Paolo Flammini coadiuvato da Giulia Riccetti.

