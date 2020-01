SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera.

Nella serata dell’11 gennaio incidente stradale a San Benedetto vicino al centro e all’Alberghiero.

Investita una donna e soccorsa dal personale sanitario del 118. È stata portata in ospedale per le cure mediche. Illeso il bambino che aveva in braccio.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

