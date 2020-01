SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera alle prime ore del 12 gennaio.

A San Benedetto, in via Palestro, incidente: un’auto è finita contro mezzi in sosta. Le vetture parcheggiate sono rimaste danneggiate.

Carabinieri sul posto per i rilievi. I militari ci hanno riferito che il conducente dell’auto “protagonista” del fatto è risultato positivo.

AGGIORNAMENTI Il responsabile è stato arrestato, un 31enne di Grottammare, per aver tentato la fuga e per aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti sul luogo. È stato anche portato in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti. Sei le vetture danneggiate. In seguito disposti i domiciliari.

