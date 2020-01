Sui social i supporters di casa delusissimi dalla loro formazione dopo la sconfitta interna contro la Samb in doppia superiorità numerica. E in molti commentano sarcasticamente la direzione del signor Paterna di Teramo

TRIESTE – La vittoria della Samb a Trieste fa rumore non soltanto perché è la prima volta che i rossoblu si impongono in terra giuliana, ma soprattutto perché la Samb ha terminato la gara in 9 e con una lunga serie di decisioni arbitrali che fanno dell’arbitro Daniele Paterna il peggior fischietto della stagione ad aver diretto i rossoblu, la qual cosa era estremamente difficile considerando la lunga serie di discutibili arbitraggi di cui a lungo si è dibattuto a San Benedetto.

La sconfitta clamorosa della Triestina ha fatto esplodere anche il malumore della tifoseria di casa, che così ha manifestato la propria delusione anche nei gruppi social dedicati alla discussione dei supporter, ribadendo, il che è anche incredibile, come l’arbitraggio di Paterna sia stato davvero pessimo: “Eravamo in 12 contro 9 e un arbitro così non l’ho mai visto” scrive ad esempio Dennis.

Ma è solo uno dei tanti: “Ridevamo sul rigore e su altre situazioni valutate a nostro favore” scrive Cristiano, che ribadisce: “Ero imbarazzato, ridevo e non ci credevo”.

