TRIESTE – Samuele Massolo, portiere neoacquisto rossoblu e miglior giocatore a Trieste, dove la Samb ha colto la sua prima storica vittoria, commenta la grande impresa.

“Sono ancora scombussolato per l’esordio, partita che ricorderemo tutti per la vita perché vincere in 9 a Trieste è una grande impresa. Un esordio migliore non potevo immaginarlo. Speriamo sia l’inizio di un girone di ritorno positivo” le parole del portiere.

Sulla Triestina: “Sono un’ottima squadra e hanno anche attaccato parecchio però a volte non è facile, neanche in 11 contro 10, quando gli avversari si chiudono e chiudono gli spazi come abbiamo fatto noi”. Sul gruppo: “Mi ha fatto un’ottima impressione, è una squadra che gioca al calcio e con questa mentalità possiamo fare una grande seconda parte di campionato. Il rigore? Per me pararlo a Granoche, un giocatore fortissimo che ha fatto grandi cose anche in B, è bellissimo”.

