TRIESTE – Abbiamo sentito le parole di Franco Fedeli, non presente a Trieste al seguito della Samb ma raggiunto al telefono. Il presidente si dice subito felicissimo per la vittoria: “Se non sono contento oggi non sono contento mai” le sue parole.

“Una vittoria assolutamente meritata quella di stasera – dice il presidente – e mi sembra che abbiamo trovato un gran portiere. Unica nota negativa quell’errore di Rapisarda che ci è costato il rosso”.

Sul prossimo futuro: “Speriamo che le prossime partite con Vis Pesaro e Fano ci possano rilanciare in classifica”. Sull’arbitro: “Ci ha sicuramente penalizzati, poi ho visto che è di Teramo”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.