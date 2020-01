SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i pompieri nella mattinata dell’11 gennaio in Riviera.

Per cause in fase di accertamento, un Fiat Scudo ha preso fuoco vicino al casello autostradale di San Benedetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo.

Durante i vari interventi, lo svincolo è rimasto chiuso sia in entrata sia in uscita.

