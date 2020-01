GROTTAMMARE – Tramite la Fondazione Ugo Bordoni, il Ministero per lo sviluppo economico ha previsto la possibilità di segnalare eventuali interferenze tra segnale TV e reti di telefonia mobile di nuova generale LTE (4G) e di risolvere il cattivo funzionamento senza alcun onere per i cittadini (DM 165/2013 del Ministero dello Sviluppo economico).

Le interferenze agli impianti di ricezione televisiva domestica possono a volte verificarsi nelle zone in cui vengono accese le stazioni radio base che trasmettono i segnali della telefonia 4G nella banda degli 800 MHz. In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso al servizio, sarà inviato un tecnico che effettuerà gratuitamente l’intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso l’indirizzo indicato

Il servizio di chiama “Help interferenze” e permette ai singoli cittadini o agli amministratori di condominio di inviare una segnalazione su eventuali disturbi nella ricezione della TV digitale terrestre, attraverso un numero verde (800 126 126), oppure compilando un modulo elettronico presente sul sito www.helpinterferenze.it.

