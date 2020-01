GROTTAMMARE – Appuntamento teatrale in programma in Riviera.

Energie Vive Focus #19_20, cartellone realizzato da Comune su un progetto cofirmato da Profili Artistici e Amat — con il contributo di MiBact Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche — propone giovedì 16 gennaio al Teatro delle Energie di Grottammare “Lisistrata. Commedia greca pop” tratta da Aristofane e messa in scena dall’Associazione Numeri 11 nella risscrittura di Valentina Illuminati e Michele Maccaroni con la consulenza storico-letteraria di Mario Baldassarri e la regia della stessa Illuminati.

In scena Valentina Illuminati, Andrea Illuminati, Michele Maccaroni, Eugenio Olivieri, Morena Sgattoni. Le luci sono di Pietro Cardarelli, il disegno sonoro di Andrea Illuminati.

Lisistrata è stata scritta nel 411, la guerra del Peloponneso era in corso da anni. Aristofane ci racconta di donne che pur essendo in condizione di soggezione oggettiva, reagiscono e capovolgono i ruoli con il chiaro obiettivo di liquidare la guerra e di riconquistare la pace e la tranquillità. Nella loro condizione l’arma vincente è il ricatto della libido e il rifiuto del sesso.

Rimanendo fedeli alla linea drammaturgica di Aristofane e utilizzando un linguaggio contemporaneo che gestisce in modo organico attori, luci e musica, ci approcciamo al testo adottando un punto di vista femminile. In scena infatti Lisistrata si confronterà con Aristofane rendendolo responsabile di quanto scrisse. Nel nostro allestimento la donna non solo si antepone alla figura di potere maschile ma cosa più importante si fa consapevole del proprio valore, un valore che se manifesto è fondamentale per sé stessa e per la società. Raccontano una donna che si ama e si riconosce non solo accanto all’uomo ma anche come singola, una donna che oltre al ricatto della libido fa della collaborazione tra donne la propria rivoluzione. Forse a sua insaputa Aristofane scrisse una grande verità, le donne sono le sole a poter capire fino in fondo cosa significhi desiderare la pace.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 15 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite Amat 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. On line su www.vivaticket.it

Inizio ore 21.

