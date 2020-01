GROTTAMMARE – Appuntamento teatrale in programma in Riviera.

L’allestimento messo in scena dai Numeri 11 è la classica commedia greca del più grande commediografo attico: Aristofane. La commedia in questione è Lisistrata, un testo rivoluzionario allora quanto nel 2020 d.C. Lo spettacolo si terrà nei giorni di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Teatro delle Energie di Grottammare alle ore 21.

Rimanendo fedele alla linea drammaturgica di Aristofane e utilizzando un linguaggio contemporaneo che gestisce in modo organico attori, luci e musica, la regia di Valentina Illuminati dona al testo un punto di vista femminile che renderà la commedia uno spettacolo contemporaneo, visionario e esilarante. In scena infatti Lisistrata si confronterà con Aristofane rendendolo responsabile di quanto scrisse. Inoltre la donna non solo si antepone alla figura di potere maschile, ma cosa più importante si fa consapevole del proprio valore, un valore che se manifesto è fondamentale per se stessa e per la società. Lisistrata è una donna che si ama e si riconosce non solo accanto all’uomo ma anche come singola; una donna che oltre al ricatto della libido fa della collaborazione tra donne la propria rivoluzione.

Forse a sua insaputa Aristofane scrisse una grande verità: le donne sono le sole a poter capire fino in fondo cosa significhi desiderare la Pace.

La peculiarità dello spettacolo inoltre è anche oltre la semplice messa in scena: i Numeri 11 si sono avvalsi di poche ma determinanti collaborazioni per la realizzazione dello spettacolo.

La prima riguarda i costumi, ideati e realizzati da Hanami Clothing, la giovane boutique di Grottammare che crea e produce artigianalmente ogni capo come pezzo unico. Dal connubio artistico di Giulia e Flavia con i Numeri 11 è nato il merchandising dello spettacolo, con articoli unici che riproducono le battute più esilaranti della Lisistrata.

La seconda collaborazione riguarda l’azienda La Valigia Rossa che ha sposato in pieno i valori di cui è portatrice la Lisistrata di Valentina Illuminati, donando i sex toys che ad un tratto “entreranno in scena”. Anche La Valigia Rossa sarà presente a fine spettacolo per distribuire materiale informativo sul benessere femminile.

Ultima ma non ultima la collaborazione con Catia Uliassi, che ha dipinto per lo spettacolo l’opera d’arte sulla figura femminile della locandina. Catia, oltre ad essere una pittrice molto stimata, è responsabile di sala e sorella di Mauro Uliassi, che lo scorso anno ha guadagnato la terza stella Michelin per l’omonimo ristorante a Senigallia.

LISISTRATA da Aristofane

Regia di Valentina Illuminati con (in ordine alfabetico) Gennaro Apicella, Agnese Ascioti, Silvia Bertini, Valentina Illuminati, Michele Maccaroni.

Musica dal vivo Andrea Illuminati.

Scene e luci Pietro Cardarelli.

Costumi Hanami di Giulia Roselli.

Aiuto alla regia Davide Cantore.

con il contributo de La Valigia Rossa.

Opere d’arte di Catia Uliassi.

INFO E PRENOTAZIONI

I biglietti si possono acquistare al costo di 15,00€ presso le biglietterie AMAT o al numero 071 2072439, o presso il botteghino del Teatro delle Energie il giorno dello spettacolo (La biglietteria apre alle ore 19:30).

