TERAMO – “A precisazione del contenuto di alcuni articoli giornalistici apparsi sulla cronaca locale, si rappresenta che, attesa una possibile coda in direzione sud al casello A14 di Pineto nella giornata odierna in cui generalmente è maggiore il flusso verso le Regioni del sud Italia, i mezzi pesanti potrebbero lasciare l’Autostrada A14 sin dal casello Mosciano/Giulianova, raggiungendo la Statale 16 percorrendo la Statale 80 per poi fare rientro in autostrada a Pescara Nord- Città Sant’Angelo”.

Così in una nota la Questura di Teramo.

“Nel caso di tale scelta di percorrenza, è conseguente l’attraversamento anche dei Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, oltre Pineto e Silvi – aggiungono dalla Questura – Permane, ovviamente, l’uscita obbligatoria in direzione sud solo al casello A14 Pineto-Atri”.

