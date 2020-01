SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ Francesco Grandolfo il rinforzo per l’attacco della Samb. L’attaccante barese, classe 1992, esperto di Serie C ma con delle apparizioni fugaci anche in Serie B (Bari) e Serie C (Chievo e Bari) si sta accordando proprio mentre scriviamo con la società rossoblu.

Grandolfo, in forza alla Vis Pesaro, oggi non si è allenato con la società biancorossa ma è arrivato questo pomeriggio a San Benedetto dove è a colloquio con il direttore sportivo Pietro Fusco per gli ultimi dettagli. Nel girone di andata ha realizzato 18 presenze (12 da titolare) con 2 gol, mentre un anno fa è stato alla Virtus Verona (33 presenze e 4 gol), mentre la sua stagione migliore in Serie C è stata nel 2016-17 con il Bassano (30 presenze e 11 gol).

Uno dei due gol di quest’anno di Grandolfo lo ha segnato proprio alla Samb, nella gara terminata 2-1 a favore della Vis Pesaro.

In C ha giocato anche ad Andria e Verona.

Con il suo arrivo la Samb acquisisce un cambio per Iacopo Cernigoi, unico centravanti di ruolo in forza al gruppo di Montero. In serata è attesa la comunicazione ufficiale.

