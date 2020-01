Siparietto del mister in conferenza stampa che dice di essersi dimenticato della squalifica rimediata dopo Carpi (“non posso scendere nemmeno negli spogliatoi vero?”). Il portiere e il centrocampisti, reduci da problemi muscolari, non verranno rischiati a sentire le parole dell’allenatore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato sera alle 19 e 30 la Samb incontra la Triestina in casa sua, al Nereo Rocco, dalle 19 e 30. Si preannuncia una partita tosta per i rossoblu che dovranno fare a meno dello squalificato Di Massimo e anche di mister Montero, che potrà vedere i suoi solo dalla tribuna visto il giallo rimediato a Carpi sotto diffida. Inoltre sarà difficile vedere in campo anche Rocchi e Santurro, che si sono allenati bene ma che probabilmente non verranno rischiati. Possibile, dunque, il debutto per il neo acquisto Massolo tra i pali. “Per Santurro vediamo sabato mattina ma dopo i problemi che ha avuto il mio pensiero è di non rischiarlo, se un giocatore si fa male muscolarmente rischia di saltare mezzo girone di ritorno. Stesso discorso anche per Rocchi” spiega il mister, che ha parlato stamane davanti alla stampa.

Come si è allenata la Samb? In che condizioni è dopo le feste, snodo tradizionalmente rischioso per le squadre di calcio: “Stiamo bene, ci siamo allenati bene sotto le feste, anche i dati al gps sembrano confermarlo” assicura Paolo Montero. “Il girone di ritorno sarà molto breve, concentreremo 18 partite in poco più di tre mesi. Noi dobbiamo confermare le cose positive fatte nel girone di andata” continua l’allenatore della Samb che, a settimane di distanza torna sulla trasferta di Carpi: “Dobbiamo giocare meglio dell’ultima volta, non abbiamo meritato di perdere ma neanche siamo arrivati davanti alla porta pericolosamente, vogliamo rivedere la Samb delle prime 12 o 13 giornate” chiosa.

Infine sulla Triestina, dopo un piccolo siparietto sulla sua squalifica (“mi ero dimenticato della squalifica, non posso scendere negli spogliatoi e mi toccherà caricare il telefono): “Loro si vorranno riscattare perché sono partiti con l’intenzione di vincere il campionato ma si sono trovati in una situazione di difficoltà (hanno chiuso il girone d’andata all’11° posto ndr)”.

