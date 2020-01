“Schiuma e Brillantina” è una produzione Riviera Oggi Srl.

Si ride,si parla, si balla, si scherza con ospiti tanto esuberanti da far “armare” di rivoltella il nostro Gianni Schiuma.

Ma soprattutto, grande protagonista della trasmissione è la Musica, intesa non solo come suono armonioso ma come fenomeno aggregante e totalizzante per la storia di ciascuno di noi.

Segue qualche breve assaggio del backstage delle prime puntate. Buona visione e buon divertimento, aspettando venerdì 17 gennaio.

Location delle trasmissioni Giocondi Strumenti Musicali.

