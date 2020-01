Il calciatore, classe 1999, era arrivato lo scorso anno e in due stagioni aveva racimolato appena 3 presenze, complici alcuni problemi fisici

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro addio in casa Samb, dopo la rescissione del portiere Raccichini e la cessione del difensore Andrea Zaffagnini, un altro calciatore saluta i colori rossoblu: si tratta di Simone Brunetti, giovane centrocampista classe 1999 arrivato lo scorso anno in Riviera e che in due stagioni ha racimolato appena 3 presenze.

