ANCONA – Giornata difficile per la viabilità sui binari, quella del 9 gennaio.

Attualmente, intorno alle 14.30, i treni che stanno percorrendo la tratta Adriatica della linea ferroviaria sono stati momentaneamente bloccati per un investimento di persona nella stazione di Loreto.

AGGIORNAMENTO ORE 21 La vittima si chiamava Mattia Perini. Secondo testimonianza degli altri giovani che attendevano il treno sulla banchina, riferisce il preside dell’Istituto alberghiero frequentato dal 15enne, il giovane avrebbe attraversato i binari indossando le cuffiette per ascoltare musica e accorgendosi solo all’ultimo momento del convoglio in arrivo nonostante la sirena azionata dal macchinista. Il ragazzo avrebbe compiuto un disperato tentativo di ritornare sulla banchina senza riuscirci perché il treno lo ha urtato e sbalzato di lato, uccidendolo. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e Polfer. La salma è a disposizione della Procura di Ancona che disporrà accertamenti medico legali per chiarire la causa di morte.

AGGIORNAMENTO ORE 18

Il traffico è tornato regolare. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 145 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55)

FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

FA 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (20:50)

IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

IC 612 Taranto (10:32) – Milano Centrale (21:45)

IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Bari Centrale (19:00)

R 7104 Fabriano (13:08) – Ancona (15:45)

R 12051 Ancona (13:45) – Pescara (15:40)

R 7008 Ascoli Piceno (14:08) – Ancona (15:50)

R 12058 Pescara (14:20) – Ancona (16:15)

R 12055 Ancona (14:45) – Pescara (16:56)

R 7013 Ancona (15:45) – Ascoli Piceno (17:45)§

Treni cancellati:

R 7109 Ancona (14:55) – Fabriano (17:15)

R 7009 Ancona (15:10) – Ascoli Piceno (16:48)

R 7016 Ascoli Piceno (17:08) – Ancona (18:50)

Treni parzialmente cancellati:

R 7006 Ascoli Piceno (13:10) – Ancona (15:10): limitato a Civitanova Marche Montegranaro (14:29)

R 7005 Ancona (14:10) – Ascoli Piceno (15:51): limitato a Varano (14:15)

R 7012 Ascoli Piceno (16:10) – Ancona (17:53): origine da San Benedetto del Tronto (16:56)

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

E’ uno studente di 15 anni la persona investita da un treno a Loreto si tratta di Mattia Perini. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Indagini in corso sul malaugurato incidente in cui ha perso la vita il giovane travolto dal treno che da Milano si dirigeva a Taranto.

“La Vis Civitanova si stringe attorno alla famiglia Perini per la scomparsa del giovane Mattia, figlio del mister Giordano impegnato in questa stagione quotidianamente con le nostre ragazze. La società è affranta e incredula per quanto accaduto ed è vicina alla famiglia in questo momento di dolore.” Questo il comunicato della società di cui fa parte il padre del giovane scomparso.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15

Il traffico è rallentato. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55)

FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

IC 612 Taranto (10:32) – Milano Centrale (21:45)

IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Bari Centrale (19:00)

R 12051 Ancona (13:45) – Pescara (15:40)

R 12055 Ancona (14:45) – Pescara (16:56)

Treni parzialmente cancellati:

R 7006 Ascoli Piceno (13:10) – Ancona (15:10): limitato a Civitanova Marche Montegranaro (14:29)

R 7005 Ancona (14:10) – Ascoli Piceno (15:51): limitato a Varano (14:15)

AGGIORNAMENTO ORE 16 Traffico in lenta ripresa, oltre cento i minuti di ritardo accumulati.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Il traffico permane sospeso. Accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Loreto.

Maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in viaggio.

Ecco i treni direttamente coinvolti:

FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55)

FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

IC 612 Taranto (10:32) – Milano Centrale (21:45)

IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Bari Centrale (19:00)

R 7006 Ascoli Piceno (13:10) – Ancona (15:10)

R 12051 Ancona (13:45) – Pescara (15:40)

R 7005 Ancona (14:10) – Ascoli Piceno (15:51)

R 12055 Ancona (14:45) – Pescara (16:56)

AGGIORNAMENTO ORE 14

Il treno delle 14.10 in direzione Ascoli Piceno torna nella stazione di Ancona.

