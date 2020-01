SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto ha reso noto, in data odierna, l’ammontare delle spese, a carico dell’ente, per il cartellone degli eventi natalizi “Città in Festa“. Il totale si aggira attorno ai 51 mila euro di contributi comunali alle diverse iniziative, anche se la determina, al suo interno, dà conto di contributi elargiti anche per altri eventi culturali .

Ecco nel dettaglio i contributi. Il concerto di Capodanno di Gianni Schiuma ha avuto un costo complessivo di 25 mila euro di cui circa 20 mila riguardanti la sicurezza, l’allestimento del parco e il service. Dettagliatamente circa 6 mila euro per la sicurezza, 7 mila per il service, 1500 per i pompieri, e poi il resto per ambulanza e altre spese vive. A queste sono state aggiunti 5 mila euro come integrazione, per un totale complessivo di 25 mila euro.

Le altre spese: 12 mila euro per Natale al Borgo, 4 mila euro per Negozi in Festa (fino al 1° dicembre villaggio dei bambini, truccabimbi, baby dance, concerti in centro). E ancora il Comune ha speso altri 10 mila euro per Ice Village e Villaggio dei bambini e 1500 euro per il classico dell’Epifania Arecala la Befana da lu Campanò.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.