GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

La città di Grottammare apre per il sesto anno consecutivo le porte del Teatro delle Energie ai più piccoli e alle loro famiglie: domenica 12 gennaio, primo appuntamento con “Oh che bel Castello”, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi” per la direzione artistica di Marco Renzi.

La sesta edizione si apre con una stagione che ha già fatto registrare quasi settanta abbonamenti e che per il primo appuntamento vedrà in scena la stessa “Proscenio Teatro Ragazzi”, compagnia storica del teatro ragazzi italiano, presentare l’ultima produzione dal titolo “Avventure Straordinarie”, uno spettacolo pensato per un pubblico che sia protagonista, un lavoro all’insegna del divertimento e della partecipazione.

La stagione proseguirà il 9 febbraio e ancora il 1° marzo, rispettivamente con “Alice nel paese delle meraviglie”, teatro d’attore per una originale animazione su nero portata in scena dal Teatro dei colori di Avezzano, e un classico come “Hansel e Gretel” (teatro d’attore e teatro comico) del Teatro Bertolt Brecht di Formia.

Tutti e tre gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. La biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15,30. Biglietto singolo 6 euro; abbonamento 3 spettacoli 15 euro; promozioni per gruppi previa prenotazione. Informazioni e prenotazioni ai seguenti numeri: 0734.440348-440361 (da lunedì a venerdì ore 9/14), in altri orari 335.5268147.

“Oh che bel castello” prevede anche due appuntamenti di teatro per la scuola, organizzati in collaborazione con gli istituti didattici cittadini. In programma il 31 gennaio “Dinosauri, l’ultimo t-rex era un bullo” con Gli Alcuni di Treviso, mentre il 13 marzo c’è “Cappuccetto e la nonna” con la compagnia Giallo Mare di Empoli.

L’intero progetto fa parte di Tir-Teatri in Rete, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

