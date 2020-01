MONTEFIORE DELL’ASO – Iniziativa sociale.

Si svolgerà giovedì 9 gennaio, con inizio alle ore 18.30 il Focus Group di Promo-commercializzazione picena sul tema “Borghi ospitali: dal mare alle colline picene” che rientra nella misura 19.2.16.3 del Progetto Integrato Locale riguardante i comuni di Carassai, Cupra Marittima, Massignano, Montalto, Montefiore e Ripatransone. L’incontro odierno, che si svolgerà nella sala consiliare del comune di Montefiore dell’Aso, sarà introdotto dal sindaco Lucio Porrà e condotto dall’architetto Sabina Minnetti, facilitatrice del Pil.

In particolare, ci si rivolgerà agli operatori locali (turistici e non) – tra cui anche attività di agriturismo e country house – che volessero fare promozione dei propri prodotti/servizi (anche agroalimentari) e promuovere pacchetti turistici aggregati nell’ambito dei borghi ospitali. La facilitatrice del Pil (Progetto Integrato Locale), Sabina Minnetti, sarà a disposizione per ogni quesito e approfondimento sul bando in uscita.

Il progetto intende sostenere e incrementare l’attrattività del territorio dei sei comuni promotori a fini turistici, grazie all’attivazione di azioni di sistema per la valorizzazione delle risorse locali, per l’organizzazione dell’offerta turistica e culturale e per la qualificazione dei servizi ai turisti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.