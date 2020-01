SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo allenamento in rossoblu per il neo acquisto Samuele Massolo, estremo difensore proveniente dalla Virtus Entella.

Il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ufficio stampa della società rossoblu. “Le mie prime sensazioni? Ottime, direi, mi sembra una squadra molto forte, con grande mentalità e che vuole giocare a calcio. Il gruppo mi ha fatto subito una grande impressione e mi ha accolto al meglio. Speriamo di fare un bel girone di ritorno, i presupposti ci sono tutti.”

“Conoscevo San Benedetto e la sua tifoseria – continua Massolo – so che è una piazza molto passionale e quando ho saputo dell’interesse della Samb nei miei confronti ho subito dato l’ok. Ho appena visto lo stadio dal vivo, bellissimo. Conosco poi il calore di questo pubblico, che è invidiato anche in categorie superiori, e so quanto ci tiene alla squadra. Sono felicissimo di aver fatto questa scelta”.

