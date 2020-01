CUPRA MARITTIMA – Lamentele tra i residenti di Marano e tra i frequentatori del vecchio incasato cuprense per una panchina che da una settimana giace, distrutta, all’imbocco del paese. Qualche teppista, purtroppo, si è divertito a gettare giù la struttura in legno ma in questi giorni non ci sono stati interventi da parte dell’amministrazione comunale, né per il ripristino né per la messa in sicurezza.

