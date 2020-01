Il biglietto per lo stadio Nereo Rocco costa 13 euro. La partita si disputerà sabato e venerdì 10 gennaio alle 19 terminerà la vendita per i tifosi rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’andata, prima giornata casalinga per la Samb, un gruppo di tifosi triestini arrivò fino all’incrocio tra la Statale 16 e via Voltattorni, e, dopo essere coinvolti in scontri con alcuni sambenedettesi, sono tornati a Trieste. Ben 1200 chilometri tra andata e ritorno con 12 ore di automobile (se tutto va bene).

Lo stesso viaggio, ma all’inverso, attende non solo la truppa di Montero ma anche i tifosi rossoblu che sabato pomeriggio, alle 19.30, seguiranno la Samb allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Un orario poco consono per delle gare invernale in pieno gennaio, ma queste sono le decisioni della Lega di Serie C, più attenta a sistemare i palinsesti che a tutelare calciatori e il pubblico pagante. Fortunatamente il clima insolitamente mite per questo periodo farà sì che le temperature attese per l’inizio della partita saranno di circa 7-8 gradi.

L’ultimo confronto tra le due squadre a Trieste si concluse amaramente per la Samb, con un netto 4-0 (lo scorso 23 marzo).

I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili tramite il circuito Do It Yourself al seguente link ( clicca qui ). I biglietti a disposizione per i tifosi ospiti sono 2mila e avranno i seguenti prezzi:

Intero: €13 comprensivo di diritti di prevendita

Ridotto*: €11 comprensivo di diritti di prevendita

Cortesia*: €2 comprensivo di diritti di prevendita

*Ridotto: Donne, over 65, portatori di handicap con certificazione di invalidità inferiore al 75%

*Cortesia: Minori di 10 anni, portatori di handicap con certificazione di invalidità pari o superiore al 75%.

La prevendita terminerà venerdì 10 gennaio alle ore 19 e il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.