CESENATICO – Si è conclusa con un grande successo la partecipazione delle formazioni di Volley Angels Project alla tredicesima edizione del Torneo Nazionale Presepe della Marineria 2020, svoltosi a Cesenatico, in Romagna. La società del presidente Benigni ha preso parte all’importante manifestazione in tutte le categorie in gara, portando oltre quaranta ragazze, suddivise in cinque squadre e con un folto gruppo di genitori al seguito.

La partecipazione di Volley Angels Project è stata tra le più numerose di tutto il torneo. Il risultato maggiore è stato quello di aver vissuto una bellissima esperienza condivisa con atlete di tutta Italia, insieme alle quali ci sono stati positivi momenti di aggregazione e di divertimento. Passando ai risultati sportivi vanno sottolineati il terzo posto della squadra Under 18 griffata Adriaservice, in un torneo che ha visto la partecipazione di ben sedici società provenienti da tutta Italia e il terzo posto ottenuto dalla Volley United, progetto realizzato insieme al Circolo Volley Monte Urano, nel torneo Under 13, al quale hanno preso parte dieci squadre. Nelle categorie Under 14 e Under 16 hanno preso parte le squadre della Primo Piatto Diamond, classificatesi entrambe al tredicesimo posto di categoria, ma ricevendo complimenti sinceri fa tutte le formazioni affrontate, mentre nella Under 12 le ragazze della Bees A e B, squadre risultanti dalla proficua collaborazione con la Scuola di Pallavolo Fermana, hanno giocato emozionanti partite contro le loro pari età, proseguendo il proprio progetto di crescita sportiva e personale

