SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da questa settimana il reparto di Neurologia dell’Area Vasta 5 ha un nuovo primario. Con una determina del 31 dicembre, infatti, è stato conferito alla dottoressa Cristina Paci l’incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura complessa di Neurologia della Area Vasta 5.

Cristina Paci si è specializzata in Neurologia presso l’Università “G. D’annunzio di Chieti” con il massimo dei voti e lode, continuando nella stessa sede a perfezionarsi, conseguendo il diploma di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze.

E’ attualmente docente presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche della l’Università Politecnica delle Marche di Ancona con sede Ascoli Piceno . Si occupa di malattie neurodegenerative, in particolare ha curato l’ambulatorio di diagnosi e cura delle demenze collaborando attivamente con il Distretto , i centri diurni e centri universitari . E’ referente ASUR dei gruppi di miglioramento Demenze.

Ha in attivo numerose certificazioni: Certificazione su gli standard generali di qualità per l’assistenza ospedaliera, corso in elettromiografia, elettroencefalografia e potenziali evocati, attestato europeo di scrittura scientifica in inglese, board di 1 e 2 livello su demenze ottenuto in vari sedi universitarie italiane, europee ed americane, corso di perfezionamento su doppler transcranico ottenuto a Tubinga (Germania), board su malattia di Parkinson.

Dal 16/6/2003 a tutt’oggi è in servizio, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo presso l’UOC di Neurologia , in qualità di Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 5.

Dal 2003, con l’apertura della Stroke Unit presso l’UOC di Neurologia ha iniziato ad occuparsi di urgenze neurologiche in particolare dei percorsi ictus, perfezionandosi con board monotematci ed ottenendo la Certificazione Neurosonologica italiana.

Collabora con varie società scientifiche ed università italiane in protocolli di ricerca su malattie neurodegenerative vascolari.

E’ autore e coautore di oltre 180 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. E stata responsabile scientifico di numerosi convegni con tematiche su malattie neurologiche neurodegenerative e vascolari. Attualmente è Vice-Presidente Nazionale della Società Italiana dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri.

Negli ultimi anni si occupa di Medicina di Genere collaborando con la società Italiana di Medicina di Genere (SimeGen) e con il gruppo nazionale di Donne in Neuroscienze, cui sono seguiti eventi nazionali.

L’unità di Neurologia della AV5 consta attualmente di 21 posti letto ( 6 letti siti nella Stroke-Unit) nei quali sono inseriti 4 posti letto di Fisiatria per il percorso di riabilitazione post-ictus. L’attività svolta nella Stroke Unit dello stabilimento ospedaliero di San Benedetto del Tronto è nata nel 2003 e nel 2005 è stata individuata dalla Regione Marche centro autorizzato al trattamento con Actilyse per la cura dell’ictus ischemico acuto. Nel 2010 con modifica nel 2013, è stato attivato il “percorso Stroke” che prevede l’invio dei pazienti con sospetto ictus cerebrale acuto, dal proprio domicilio al PS dello stabilimento ospedaliero di San Benedetto del Tronto Tale percorso ha permesso di migliorare la tempistica della patologia dell’ictus (patologia tempo-dipendente) con aumento considerevole dei casi trattati.

