Un buon numero di persone ha partecipato alla simpatica iniziativa di Tony Alfonsi: una gara in spiaggia come negli anni ’80. Non sono mancate le risate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Epifania all’insegna dello sport in Riviera.

Non solo la Maratonina dei Magi ma anche “La Befana sulla spiaggia” alla Beach Arena. La simpatica iniziativa di Tony Alfonsi di ritrovarsi in spiaggia nella mattinata del 6 gennaio per giocare a pallone con squadre composte sul momento e con la conta.

Una buona presenza si è registrata in spiaggia e non sono mancate le risate oltre al divertimento di giocare a pallone come si faceva spesso negli anni ’80 e ’90.

Applausi per tutti, organizzatori e partecipanti.

