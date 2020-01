SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aiutare gli studenti a riconoscere ed affrontare i problemi legati alla violenza di genere. E’ l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Isc Centro della preside Laura D’Ignazi, con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, che ha visto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Curzi incontrare gli esporti del progetto “Disamorex”. Si tratta di una campagna di informazione e prevenzione sulla violenza contro le donne.

All’appuntamento hanno partecipato anche i rappresentanti del Centro Antiviolenza del territorio, della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri. Ai ragazzi è stata consegnata una confezione di Disamorex, una scatolina pensata come un farmaco ma in realtà contenente 6 cartoncini numerati e di colori diversi con testi con indicazioni per riconoscere le varie tipologie di violenza ed un “bugiardino” esplicativo.

