SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il secondo Torneo di Calcio Giovanile “Città di San Benedetto del Tronto” è dell’ Inter che con un gol di Re Cecconi ha superato il Genoa CFC. Terzo il Pescara Calcio, che nella finalina ha battuto il U.S. Sassuolo.

Alla fine, tutte le squadre hanno festeggiato nel “Terzo Tempo” organizzato dal SSD Porto d’Ascoli SRL, che da sempre lo promuove per favorire il #fairplay nel calcio e tra i ragazzi.

“Siamo ai bilanci quindi, e soprattutto ai ringraziamenti. L’evento, fortemente voluto dall’Assessore Pierluigi Tassotti, è stato un successo e si è ingrandito rispetto alla prima edizione, sia per il numero di squadre di #SerieA che per la partecipazione de La Giovane Italia, sempre in prima linea per coprire la manifestazione” si legge in una nota del Comune di San Benedetto.

“Grazie a loro, dunque, al Porto D’Ascoli, ai ragazzi e a tutti quelli che hanno collaborato. Ci vediamo l’anno prossimo” concludono dal Comune.

