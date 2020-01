ACQUAVIVA PICENA – L’Epifania tutte le feste porta via. Oggi, 6 gennaio, sarà un pomeriggio dedicato ai bambini e agli adulti che amano ancora sognare. Da domani, 7 gennaio, però, il lavoro ricomincia a pieno regime.

E ad Acquaviva sono in programma varie riqualificazioni.

Verranno completati i lavori di asfaltatura e di realizzazione della segnaletica ma non solo.

A presentarli il sindaco Pierpaolo Rosetti: “In via del Cavaliere, in settimana, sarà effettuato sopralluogo con l’impresa che eseguirà i lavori per dare avvio al cantiere. Inizieranno, inoltre, i lavori al Palazzetto e, in via Boreale, proseguiranno fino al completamento i lavori di messa in sicurezza del versante nord di Via Boreale. Il progetto di sistemazione di Porta Vecchia, infine, è stato considerato finanziabile dal Gal Piceno, con un contributo di 5000 euro, l’impegno è quello di reperire i fondi necessari per eseguire anche questo lavoro di riqualificazione”.

