FERMO – Criminalità in azione nel Fermano in questi giorni.

Nei guai una coppia, un tunisino e un italiana, entrambi pregiudicati: si erano fatti dare dei passaggi da due automobilisti per derubarli.

Ad uno l’hanno aggredito con un coltello per farsi dare un borsello con dentro 600 euro e il cellulare.

Ad un altro hanno rubato 100 euro.

Decisiva la videosorveglianza per identificare i due malviventi. I carabinieri hanno denunciato la coppia per rapina aggravata in concorso.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.