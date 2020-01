SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla giornata di ieri, 4 gennaio, una delegazione della Prima Divisione Femminile con le ragazze del 2004 e del 2005, guidate da Maurizio Medico sta partecipando al torneo “Presepe della marineria” di Cesenatico, giunto alla tredicesima edizione e uno degli eventi sportivi più importanti d’inizio anno nella città dell’indimenticato ciclista Marco Pantani e dell’allenatore di calcio Alberto Zaccheroni.

L’inizio torneo della Happy Car di Medico è stato da incorniciare, con tre vittorie in altrettante partite, tutte terminate con punteggio di 2-0 con conseguente primato del girone D a punteggio pieno. La migliore prestazione è stata contro Volley Team Piacenza, seconda del girone in cui le rivierine hanno vinto bene, giocando un’ottima pallavolo.

Soddisfatto coach Medico per l’andamento delle ragazze alla prima uscita dopo le festività. le quali si stanno divertendo e riescono ad entrare in campo super motivate, giocando concentrate e mettendo qualità in ogni palla che si gioca.

Ora è il turno dei quarti di finale questo pomeriggio, 5 gennaio, ontro la Terraglio volley, squadra dell’area di Mestre arrivata seconda nel girone C. Le rossoblu faranno di tutto per conseguire l’obiettivo della semifinale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.